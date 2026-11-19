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▷ 10月出口2147.8億元，增33%；進口2500.5億元，增20.8%
▷ 對東盟進出口7243.6億元，增36.5%；韓國增73.8%
上海海關統計，今年前10個月，上海市貨物貿易進出口總值4.41萬億元（人民幣．下同），同比增長18.7%。其中，出口2.02萬億元，增長23.4%；進口2.39萬億元，增長15%。
今年以來，上海市外貿進出口、出口、進口三項指標同步保持兩位數增長，月度走勢總體平穩。10月，進出口4648.3億元，增長26.1%，年內單月進出口持續保持同比增長態勢。其中，出口2147.8億元，增長33%；進口2500.5億元，增長20.8%。
前10個月，上海外商投資企業進出口2.29萬億元，增長18.5%，佔同期上海市進出口總值52%，繼續成為第一大進出口主體。同期，民營企業進出口1.81萬億元，增長22.6%，佔41%；其中出口1.08萬億元，增長34.7%。此外，國有企業進出口3062.4億元，增長1.5%，其中進口1971.9億元，增長19.5%，穩鏈托底作用持續發揮。
*東盟、韓國等市場增速明顯*
前10個月，上海對歐盟進出口7280.2億元，增長8.7%；對東盟進出口7243.6億元，增長36.5%，兩大市場合計佔33%。同期，對美國進出口3665.9億元，增長3.3%；對韓國進出口3106.9億元，增長73.8%。此外，對非洲經貿合作持續深化，自非進出口1508.1億元，增長23.2%，其中進口432.3億元，增長40.3%。
前10個月，上海高技術產品出口6779.3億元，增長38.6%，佔上海市出口總值的33.5%。其中，自動數據處理設備及其零部件出口2365.8億元，增長1.3倍；集成電路出口2053.4億元，增長23%。同時，船舶出口570.7億元，增長30.1%。勞動密集型產品出口1760.4億元，增長7%，外貿底盤保持穩定。AI產業投入帶動相關產品進口持續走高。前10個月，上海集成電路進口2857.9億元，增長28.7%；半導體製造設備進口838.3億元，增長23%。
前10個月，上海市海關特殊監管區域賦能作用持續增強，10個特殊監管區域合計進出口1.86萬億元，增長22%，佔上海市進出口總值的42.3%。保稅加工、保稅物流業務協同發展，區港聯動優勢持續放大，前10個月保稅物流進出口1.32萬億元，增長32.5%，佔上海市進出口總值的29.9%。
《經濟通通訊社19日專訊》