乘聯分會表示，11月車市雖步入年末衝刺階段，但季節性拉動明顯弱化，需求端仍未見根本性改善。



「雙十一」廠商促銷對市場熱度有一定提振，但難以形成持續拉動，以舊換新政策平穩過渡，為市場提供底部支撐。綜合判斷，11月車市環比10月小幅下降，整體持平微降，市場持續低位運行。



《經濟通通訊社19日專訊》