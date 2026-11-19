據內媒報道，小米汽車18日通過阿聯酋經銷商Gargash Prime在當地開啟預售，上線車型包括SU7、YU7和小米澎程SkyNomad增程SUV。這是小米汽車首次以官方授權渠道進入海外市場。小米集團(01810)創始人、董事長兼首席執行官雷軍17日在深圳參加2026年APEC工商領導人峰會時曾表示，小米汽車2027年正式出海。



報道指，價格方面，SU7起售價169900迪拉姆（現匯率約合30.9萬元人民幣），YU7起售價184900迪拉姆（現匯率約合33.6萬元人民幣），SkyNomad起售價209900迪拉姆（現匯率約合38.2萬元人民幣）。交付按訂單生產，首批配額有限。排入2026年12月交付名單的車型為三款車的入門版本、SU7 Ultra以及SkyNomad N70 Pro和N90；其餘版本預計2027年2月開放交付。



除直接購買外，Gargash Prime提供租賃方案：SU7標準版月租3899迪拉姆（現匯率約合7093元人民幣）起，YU7標準版月租4199迪拉姆（現匯率約合7639元人民幣），澎程N70Pro月租4699迪拉姆（現匯率約合8548元人民幣）。



GargashPrime是Gargash集團旗下高端汽車業務部門，該集團1918年起家，此前曾代理奔馳、阿爾法．羅密歐和廣汽等品牌。



《經濟通通訊社19日專訊》