本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

市場關注APEC（亞太經合組織）峰會及中俄美元首會晤，投資情緒低迷，成交進一步下滑。今日滬指收跌0.28%報3577.62點，創逾15個半月新低，深成指軟0.71%，創業板指挫0.79%；滬深兩市全日成交額1.3萬億元(人民幣．下同)，較上一個交易日少646億元或4.7%，創逾一年低。



中美領導人午間先進行會談，其後中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京及美國總統特朗普將舉行歷史性三方會晤。中美關係備受考驗，因特朗普來華前英偉達(US.NVDA)風波攪動新一輪美國AI芯片出口限制，中美科技競爭進入新階段。路透引述分析人士指出，這場史無前例的外交聚會匯集了世界主要核大國的領導人，但鑒於三方在烏克蘭、伊朗、核武器、貿易等問題上存在分歧，料難達成重大協議。



從板塊來看，先進封裝概念一度活躍，藍箭電子(深:301348)、江化微(滬:603078)升停；半導體硬件板塊保住升幅，華虹宏力(滬:688347)逆勢收升8%，中芯國際(滬:688981)漲6.2%。英偉達表示停止向中國銷售H200芯片，市場普遍預計，國產算力供應鏈替代窗口將進一步打開。



下跌方面，AI漫劇概念再度走弱，文投控股(滬:600715)、浙文影業(滬:601599)跌停。旅遊、零售等消費股齊挫，惟白酒股在貴州茅台(滬:600519)漲1.2%帶領下，板塊錄升。



滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 3984.84 +0.03 上證指數 3577.62 -0.28 6369.09 深證成指 10583.20 -0.71 6682.38 創業板指 2293.34 -0.79 科創50 1270.78 +1.83 B股指數 264.00 -2.13 1.57 深證B指 1111.74 -0.83 0.47



《經濟通通訊社19日專訊》