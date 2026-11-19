彭博報道指，2026年最後幾個月，中國的原油需求回升速度快於預期。油價下跌促使資金緊張的煉油商加快使用政府下達的進口配額，也推動煉油企業補充因戰爭而消耗的庫存。



Energy Aspects和FGE NexantECA已分別將中國第四季度原油進口量預測，上調至每日1010萬桶和1020萬桶，Rystad Energy則把預估提高至每日980萬桶。



報道指，中國重返原油市場之際，全球石油市場正重新趨向供應過剩。波斯灣原油繼續外流，壓低了基準油價。油價周三（18日）下挫，布蘭特原油期貨收盤下跌1.19美元，跌幅1.28%，報每桶91.95美元。美國WTI期貨收盤跌2.75美元，跌幅3.2%，報每桶83.26美元，創8月26日以來最低水平。



滬深油股走頹，潛能恆信(深:300191)及廣匯能源(滬:600256)跌逾2%，海油工程(滬:600583)、新天然氣(滬:603393)挫1.4%，中國石化(滬:600028)跌1.3%，中國海油(滬:600938)軟1%，中國石油(滬:601857)跌0.6%。



《經濟通通訊社19日專訊》