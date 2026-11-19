中國國家主席習近平今日下午在深圳同俄羅斯總統普京、美國總統特朗普舉行中俄美元首會晤。會晤由習近平主持。



*中俄美80多年前並肩奮戰，為世界贏得和平和安寧*



習近平指出，中俄美三國最高領導人有史以來首次聚首，具有開創性意義。和平是人類社會的永恆期盼。地球曾爆發過1萬多次戰爭，兩次世界大戰更是給人類社會造成空前浩劫，當下世界上仍有60多場地區衝突延宕不止。歷史告訴我們：大國和，則世界安；大國鬥，則世界亂。80多年前，作為世界反法西斯的中堅力量，中俄美三國並肩奮戰，取得偉大勝利，為世界贏得和平和安寧。歷史是最好的教科書。我們要銘記歷史，以史為鑒，開創未來。



*大國良性互動是必答題，「修昔底德陷阱」絕不是宿命*



習近平強調，當今世界早已不是彼此隔絕的孤島。人類生活在同一個地球村，大家一榮俱榮、一損俱損，是一個命運共同體。在這個地球村裏，大國肩負著特殊責任。大國良性互動不是選擇題，而是必答題。當前，世界百年變局加速演進，天下並不太平。風雨見擔當。作為世界主要大國和聯合國安理會常任理事國，中俄美應該當好表率，合作應對全球性挑戰，共同維護世界和平穩定，為人類進步作出更大貢獻。



習近平並就大國如何正確相處、共同為世界和平托底提出4點看法：堅持相互尊重、堅持和平共處、堅持合作共贏、堅持對話協商。他指出，「修昔底德陷阱」絕不是宿命，關鍵要看主要大國如何抉擇。中俄美要做夥伴、做朋友，不衝突、不對抗，守住和平共處底線，努力跨越「修昔底德陷阱」。中俄美都是二戰主要戰勝國，應當堅定維護戰後國際秩序，維護《聯合國憲章》宗旨，捍衛來之不易的二戰勝利成果。核武器是懸在人類頭上的「達摩克利斯之劍」，應該全面禁止並徹底銷毀，最終建立無核武器世界。



普京表示，中俄美對維護和平與安全負有共同責任，應討論全球和地區關係以及能源安全問題。



特朗普亦稱，「我們三人都肩負特殊責任」。過去的領導人常常迴避與存在分歧的領導人對話，但拒絕機會，永遠無法締造和平。特朗普又指，中俄美將討論「世界上正在討論的所有問題」，並認為在討論削減核武器問題上，三國都具有「獨特地位」。他又提到，此前已與普京就烏克蘭問題談了一段時間，「讓我們看看能否取得一些成果」。



《經濟通通訊社APEC採訪組19日深圳專電》