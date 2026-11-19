【FOCUS】周四（19日）下午兩時半，全球注視深圳麒麟山莊，皆因二戰後首次中、俄、美三方領袖面對面會晤，即將在此登場。對飽受外交孤立的普京、剛剛痛失兩院的特朗普而言，「三巨頭」同框自然各有盤算；至於東道主中國，出發點固然是彰顯對世界和平、多極秩序的影響力，但從將會面地點設於APEC香蜜湖主會場之外的安排，即可見優先議程仍是亞太共同體，而非以一張大國合照沖淡焦點。



*重回「大三角」榮光*



烏克蘭再次襲擊克里米亞（2014年由俄羅斯吞并）戰略要道刻赤大橋之際，因2022年烏克蘭戰爭遭西方孤立的普京，時隔9年再次重返APEC「全家福」，並佔據前排C位。隨著由他最先倡導的中俄美三方會晤成真，加上特朗普幾乎鐵定提及「裁減核武」議題，坐擁全球最多核彈頭、GDP卻剛跑贏一個廣東省的俄羅斯，儼然重回當年史太林、羅斯福、邱吉爾式全球戰略「大三角」的榮光。



如果說贏得「面子」算是普京的最大勝利，那麼在中期選舉兵敗如山倒，卻在中國獲得頂級接機歡迎禮遇的特朗普，不可忽視的顯然是「裏子」。無論是核武軍控、俄烏和平，還是農產採購、稀土供應，乃至延長關稅戰休兵，些微進展都將左右他與民主黨未來交鋒的底氣。



*冀達FTAAP共同聲明*



那麼在中國眼中，允諾三方會面就全球和平深入交換意見，更像是務虛，真正的重中之重實則早已體現於今次APCE主題「建設亞太共同體，促進共同繁榮」，以及最高層的一系列表述中，押注直指籌劃已久的亞太自由貿易區（FTAAP）。



回看12年前的北京APEC，一大成果是批准了《亞太經合組織互聯互通藍圖（2015－2025）》及《亞太自貿區路線圖》，今次目標則是在《深圳宣言》之外，就FTAAP構建系統、務實的行動框架發表共同聲明，並審議中國提出的「2027-2030年貿易數碼化合作框架」。



*要賣貨，更要定標準*



有何玄機？留意最高層周三（18日）主旨演講「降低關稅、擴大市場准入到探索規則、管理標準等深水區改革」 ，以及今早主持APEC領導人非正式會議「亞太大家庭的成員同在一艘船上 ，要經受住太平洋的風浪，就應持續培育共同體意識」的表述，中國冀發揮自身在製造、物流、AI的規模優勢，以電子貿易單據、海關流程簡化等，晉級為亞太共同體供應鏈的組織者、標準制定者。



看看今次出席工商領導人峰會的企業家，曾毓群、李彥宏、王興興、王傳福、雷軍、董明珠 、李東生，正正涵蓋關鍵元件、AI/機器人/自動駕駛、消費終端的各環節供應節點。相比之下， 麒麟山莊的三方會晤固然吸睛，但以更具韌性的亞太經濟秩序對沖貿易保護主義升溫，才是真正的安身立命所在。