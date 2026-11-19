港交所(00388)公布，昨日(18日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|2142.79
|藥明康德
|(603259)
|1627.60
|貴州茅台
|(600519)
|1447.84
|生益科技
|(600183)
|1340.44
|紫金礦業
|(601899)
|1327.90
|華虹宏力
|(688347)
|1133.79
|工業富聯
|(601138)
|1068.41
|海光信息
|(688041)
|1016.14
|瀾起科技
|(688008)
|980.10
|招商銀行
|(600036)
|898.53
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|2522.26
|寧德時代
|(300750)
|1958.98
|新易盛
|(300502)
|1791.15
|北方華創
|(002371)
|1634.30
|東山精密
|(002384)
|1475.76
|滬電股份
|(002463)
|1398.31
|長川科技
|(300604)
|1035.24
|美的集團
|(000333)
|971.88
|協創數據
|(300857)
|913.53
|華工科技
|(000988)
|899.80
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社19日專訊》
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