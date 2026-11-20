《神州經脈》滬綜指今日（20日）盤中最低見3500.83點，險失三千五整數關，午後多隻熱門寬基ETF顯著放量，A股跌幅顯著收窄。滬綜指全日挫1.23%，報3533.79點，本周跌2.77%，連跌兩周；深成指今日跌幅3.09%，創業板指軟3.54%。成交維持低位，滬深兩市全日成交額1.42萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日增量1171億元或9%。科技股陷入調整，半導體板塊領跌，存儲芯片挫6.8%最傷。尾盤銀行股加入救市，「工、中、建」三大行續創歷史新高。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.6735，較上個交易日4時30分收盤價跌84點子，止四連升，創11月9日以來近兩周新低，全日在6.6674至6.6810之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7131，較上個交易日跌3點子，兩連跌，實際值較市場預測偏弱400點。



*今日新聞精選*



1. 國家主席習近平今天在深圳會見新加坡總理黃循財時表示，兩國要加強戰略溝通，增進團結協作，繼續高質量共建「一帶一路」，高水平運營重大合作項目，啟動自貿協定4.0版談判。在數字經濟、綠色發展、人工智能等領域打造標誌性合作成果，推動雙邊合作向新、向智、向綠轉型。中新雙方隨後簽署《關於啟動中國－新加坡自由貿易協定4.0版升級談判的諒解備忘錄》，同意進一步在政府採購、數字相關經貿規則等雙方共同感興趣的領域開展談判。



2. 今日上午，國家主席習近平在深圳會見來華出席亞太經合組織領導人非正式會議的泰國總理阿努廷。習近平強調，雙方要加大打擊網賭電詐等違法犯罪活動，為兩國人員往來營造更加安全的環境。雙方還要加強多邊協作，攜手維護全球南方共同利益。中方願為泰柬關係早日實現轉圜發揮積極作用。阿努廷表示，泰方將堅決打擊網賭電詐等跨國犯罪，保護好在泰中國公民安全，歡迎更多中國民眾赴泰旅遊。



3. 中共中央政治局委員、外交部長王毅昨日在深圳向中外記者介紹亞太經合組織領導人非正式會議成果。王毅表示，會議達成富有雄心、務實全面的《亞太經合組織領導人深圳展望》。《深圳展望》推動亞太共同體建設重整行裝再出發，在六個方面取得重要進展：一是明確亞太合作的正確方向。二是搭建亞太共同體的「四樑八柱」。三是為亞太自貿區建設注入新動力。四是升級亞太互聯互通合作。五是賦能亞太創新增長。六是打造亞太合作的落地平台。



4. 人行公布，11月貸款市場報價利率(LPR)維持不變，一年期和五年期以上LPR分別維持在3%和3.5%，連續第18個月持穩。此前路透調查時，有近兩成受訪者預計今日LPR可能會下調。人行11月初將公開市場隔夜回購利率確定為政策利率。據路透調查顯示，「換錨」後市場對11月LPR降息預期有所鬆動，受訪者中約18%預計一個或兩個期限LPR將調降，一改此前數月完全無分歧持穩的態勢；逾八成受訪者預計均不變，仍佔主流。



5. 今日，有網傳截圖指向華泰證券(滬:601688)研究所所長、固收首席張繼強發布建議清倉A股等觀點。華泰證券最新發布聲明，明確近期網絡流傳的相關市場言論「並非我司研究所相關人員發表，屬於不實信息」。同日，華泰證券研究所所長張繼強也通過個人社交平台發布嚴正聲明，稱流傳截圖內容「並非本人言論」，其本人也最新發布觀點從四大維度看多A股中長期前景，認為A股短期有望表現出比其他市場更強的韌性，中長期向好的趨勢並未改變。



6. 鴻蒙智行享界V8及星芒品牌發布會今日下午舉行，華為子品牌OSTA星芒首款新品--OSTA O1 Pro正式發布，售價5699元起，限時優惠5499元起。新機定位鴻蒙AI手機，首發搭載HarmonyOS 7 AI先鋒版，採用闊直板形態，搭載麒麟9030S芯片，配置7000mAh電池。另外，鴻蒙智行首款純電MPV享界V8正式發布，售價31.98萬-42.98萬元人民幣起。該車基於L3級自動駕駛架構打造，已開啟全國首個120km/h L3級自動駕駛跨城高速路測。



7. 據彭博引述一封信函報道，美國商務部澄清稱，其對從埃塞俄比亞進口的太陽能產品展開的貿易調查，將重點關注使用中國產矽片的產品。美國商務部7月啟動調查，以確定從埃塞俄比亞運往美國的太陽能電池是否規避了針對中國產零組件徵收的關稅。此前，包括First Solar和Qcells在內的美國太陽能製造商指控TOYO和Origin Solar在埃塞俄比亞使用中國產矽片生產太陽能電池，並出口至美國，促使商務部展開調查。



8. 據路透引述知情人士報道，台積電正收緊對中國晶片設計公司的限制，暫停部分此前獲准的先進製程訂單，並普遍限定受影響客戶只能使用較成熟的晶片製造技術。台積電對此回應，已注意到美國商務部工業與安全局(BIS)新發布的規定，並將在適用情況下遵守相關要求，但不會就市場傳聞作出評論。美國商務部新規於周四生效，取消允許部分中國晶片設計公司毋須單獨申請出口許可證，即可獲得先進製程代工服務。