《鍾之日記》11月20日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美股周四（19日）大幅收低，亞洲股市集體下挫，Anthropic(US.ANT)的上市首秀未能恢復投資者對人工智能板塊的信心，科技股沽壓未止。恒指低開逾300點後，走勢持續向下，盤中最多跌逾500點，指數見年半低。恒指全日收報22410，跌430點或1.9%，主板成交近2703億元。全周計，恒指累跌1226點或5.2%。



*亞太股市重挫，滬指收低1.23%本周跌近2.8%*



美股隔晚收黑，AI及科技股持續遭到大規模拋售，亞洲股市大幅下挫，外圍波動影響A股走頹。滬綜指今日盤中險失三千五整數關，午後多隻熱門寬基ETF顯著放量，A股跌幅顯著收窄。滬綜指全日挫1.23%報3533.79點，本周跌2.77%，連跌兩周；深成指今日跌幅3.09%，創業板指軟3.54%。滬深兩市全日成交額1.42萬億元人民幣，較上一個交易日增量9%。



今日科技股陷入調整，半導體板塊領跌，摩爾線程(滬:688795)跌逾11%，瀾起科技(滬:688008)跌6.7%。路透援引知情人士報道，台積電正收緊對中國芯片設計公司的限制，暫停部分此前獲批准的先進製程訂單。上漲方面，尾盤銀行股加入救市，「工、中、建」三大行續創歷史新高，工商銀行(滬:601398)漲3.3%，建設銀行(滬:601939)收升3.07%，中國銀行(滬:601988)升2.7%。



另外，深圳APEC峰會重頭戲中俄美元首會晤落幕，三國發和平宣言，雖然達成防止核擴散及增石油生產供應等共識，但市場普遍認為實際成果有限，對投資市場無甚提振。



*阿里上季經調整多賺92%，逆市收升3.5%*



阿里巴巴(09988)第二季經調整盈利增92%，股價逆市造好，全日收升3.5%報83.35元，為表現最佳藍籌。



阿里公布截至9月底止第二財季經調整盈利為199.09億元（人民幣．下同），按年增92%，遠低於預期的281.74億元。收入按年增10%至2715.19億元，略勝預期；經調整EBITA為326.36億元，按年增長2.6倍。



另季度資本開支按年增60%至504.77億元，自由現金流淨流出按年再增58%至344.72億元。分部收入而言，AI雲與算力服務收入609.73億元，按年增53%。外部客戶收入按年增長加速至64%。外部客戶經常性收入按年增長亦達到67%。其中，AI相關產品收入保持強勁勢頭，達179.18億元，實現連續第13個季度的三位數按年增長。



摩根士丹利發表研究報告指，阿里巴巴2027財年第二季外部雲及經調整EBITA均勝預期，強化該行投資憧憬，整體財務業績較市場預測有顯著上升空間，並預計未來12個月市場每股盈利預測將溫和上調。維持阿里「增持」評級，美股目標價180美元。



摩根大通認為，阿里巴巴業績顯示AI建設正轉化為盈利，預期股價上升。該行指出，集團雲業外部經常性收入增幅遠高於投資者預期；雲EBITA約覆蓋AI實驗室及應用虧損的84%，令合併虧損明顯收窄，同時資本開支由6月高峰降至505億元。摩通維持阿里「增持」評級及目標價195元不變。



*華虹遭大戶瘋狂掟貨，準備回購增信心*



美國人工智能巨頭Anthropic(US.ANT)昨晚在美上市，抽走全球資金，令本來就缺水的港股更為乾涸，其中國產芯片股沽壓沉重，華虹(01347)插水10.2%，壁仞科技(06082)跌9.6%，中芯(00981)跌2.7%。即市盤路見到，華虹遭大戶瘋狂拋售1.2億港元，沽壓最重；中芯呈「大戶出、散戶接」派貨；仍虧損的壁仞獲大戶及散戶合力買入。



華虹宏力力挽狂瀾，午後表示堅定看好中國晶圓代工行業和本土半導體產業鏈的發展前景。基於對中國資本市場不斷發展壯大的信心和對公司長期價值的認可，近期公司董事長白鵬提議以自有資金回購3億至5億元人民幣股份，是公司A股IPO以來首次股份回購。



另外，據路透引述知情人士報道，全球最大半導體製造商台積電正收緊對中國芯片設計公司的限制，暫停部分此前獲准的先進製程訂單，並普遍限定受影響客戶只能使用較成熟的晶片製造技術。



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