內地生豬價格持續下探，收益難抵飼料及養殖成本，導致生豬養殖企業面臨嚴重虧損壓力。面對生豬供應過剩，當局進一步加大產能調控力度，並將能繁母豬正常保有量目標下調至3750萬頭，不過，產能調控效果需要時間才能顯現。在面對養殖效率持續提升、終端消費需求疲弱的情況下，生豬價格止跌回暖仍存有一定壓力。踏入傳統消費旺季（每年約11月至翌年2月），節日能否帶動豬肉需求回升，成為市場關注焦點。



*政策加碼調控生豬產能，母豬目標下調至3750萬頭*



農業農村部9月7日印發《全國畜牧獸醫行業發展「十五五」規劃》(下稱《規劃》)，當中多項部署涉及未來五年養豬業發展，包括進一步完善生豬產能綜合調控機制，並將存欄母豬10萬頭以上的養豬企業納入部級調控範圍，反映當局將加強對大型養殖企業的產能監測及調控。過去五年，生豬產能調控主要以能繁母豬存欄量作為核心指標。從2024年到今年新修訂的《生豬產能綜合調控實施方案》，能繁母豬正常保有量目標已由3900萬頭下調至3750萬頭。



值得留意的是，今次《規劃》的產能調控不再聚焦能繁母豬存欄量，亦進一步將大型養豬企業納入部級調控範圍，反映當局正由過往以總量指標為主，逐步轉向加強對重點企業的監測及調控。由於大型養豬企業具備較強的資金及擴產能力，其生產決策對市場供應具有一定影響。



*減少母豬存欄量已達標，豬價仍跌至十年低*



當局持續推動產能調控，能繁母豬存欄已回落至政策設定的正常保有量目標以下。國家統計局數據顯示，2026年第三季度末，全國能繁母豬存欄量為3602萬頭，同比減少433萬頭，降幅達10.7%，低於農業農村部設定的3750萬頭正常保有量目標。



按理說，母豬存欄減少，未來生豬供應應逐步收縮，豬價亦有望獲得支撐。然而，豬價持續低迷，據農業農村部數據顯示，11月首周全國生豬平均價格跌至每公斤10.11元（人民幣．下同），按年跌20.5%；仔豬價格跌29.2%至17.4元，豬肉零售價則跌13.2%至20.11元。另外，綜合《第一財經》、《紅星新聞》等內媒報道，11月上旬，全國外三元生豬均價一度跌至每公斤8.63元，創近十年新低，並刷新今年4月中旬以來的低位，甚至出現「豬肉平過蔬菜」的罕見現象。更悲觀的是，此輪豬價跌勢已持續超過兩年，根據上海鋼聯數據顯示，生豬價格由2024年8月每公斤20.32元的階段性高位，跌至2026年11月6日的8.60元，累計跌幅約57.7%。



*技術提高生豬繁殖效率，供應維持較高水平*



豬價未能止跌，又回到供應量一環，因為母豬存欄下降，並不代表生豬供應會同步收縮。近年隨著養殖技術持續進步，企業透過提高繁殖效率，抵銷部分產能去化的效果。中國農業科學院研究員王祖力指出，行業PSY（每頭母豬每年提供的斷奶仔豬數）已由2020年不足20頭，提升至2025年的23頭以上，年均增幅約3%。換言之，即使母豬數量減少，每頭母豬仍能提供更多仔豬，令整體生豬供應維持較高水平。



這亦反映，當局透過調控能繁母豬存欄量控制產能，未必能即時反映實際生豬供應變化。加上母豬存欄變化通常需要約十個月才逐步反映在商品豬出欄量，意味現時減產措施未必能即時改善市場供需。



*消費需求疲弱，旺季未能振奮豬價*



除了供應因素，終端消費需求疲弱亦是限制豬價反彈的重要因素。即使豬肉價格持續下跌，亦未必能夠刺激居民大幅增加消費，反映價格以外，居民收入預期及消費意欲同樣影響市場需求。



國家統計局11月9日公布，內地10月居民消費價格指數(CPI)按年上升0.7%，升幅較9月回落0.2個百分點，並創三個月新低。當中，食品價格按年下跌2.9%，跌幅較9月擴大1.2個百分點，反映食品價格仍然偏弱，整體消費端的價格回升力度有限。



值得留意的是，10月已進入第四季度傳統消費旺季，但豬價仍然未見明顯反彈。統計局數據顯示，10月豬肉價格按年跌8.6%，跌幅較9月的10%收窄；按月計，豬肉價格跌1%，而9月為上升1.2%；1-10月累計按年跌12.5%。另據內媒統計，21家上市豬企10月合計生豬出欄量同比減少14.63%，反映部分大型企業已開始調整出欄規模，但供應收縮仍未能有效帶動價格回升。



*專家分析豬價最快明年首季回升，並拉動CPI增速*



瑞銀投資銀行中國消費行業研究主管彭燕燕認為，隨著今年第二季母豬存欄下降，明年第一、二季的供需關係可能扭轉，由供大於求轉為供小於求，從而支撐豬價上漲，帶動CPI增長。她預計，最快明年首季生豬價格會回升，令產品價格有上升空間，並推動明年上半年中國CPI增速加快約0.2至0.4個百分點。



展望今年底至明年初，冬季火鍋消費及農曆新年備貨需求，有望為豬肉市場帶來季節性支持。不過，在居民消費意欲仍待改善、養殖效率持續提升的背景下，傳統旺季能否有效消化市場供應，仍有待觀察。



《經濟通通訊社記者徐曉瑩19日報道》