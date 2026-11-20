臨近尾盤銀行股板塊逆勢拉升，「工、中、建」三大行續創歷史新高，工商銀行(滬:601398)現漲2.4%，建設銀行(滬:601939)升2.3%，中國銀行(滬:601988)升1.6%，招商銀行(滬:600036)升1.5%，農業銀行(滬:601288)跟升1.3%。
《經濟通通訊社20日專訊》
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20/11/2026 15:04
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