中國國家主席習近平今天在深圳會見新加坡總理黃循財時表示，兩國要加強戰略溝通，增進團結協作，繼續高質量共建「一帶一路」，高水平運營重大合作項目，啟動自貿協定4.0版談判。



習近平指出，中國和新加坡是友好近鄰和重要發展夥伴，面對世界百年變局加速演進，中新雙方要把握時代潮流，加強戰略溝通，增進團結協作，推動中新全方位高質量的前瞻性夥伴關係不斷邁上新台階，更好服務各自現代化建設，為國際和地區繁榮穩定作出積極貢獻。



習近平強調，中新要做相互信任的真誠朋友，築牢政治互信，維護共同利益，支持彼此走好符合自身國情的發展道路。要繼續高質量共建「一帶一路」，高水平運營重大合作項目，啟動自貿協定4.0版談判，在數字經濟、綠色發展、人工智能等領域打造標誌性合作成果，推動雙邊合作向新、向智、向綠轉型。要做互學互鑒的友好近鄰，深化治國理政經驗交流和黨際合作，擴大人文交流，厚植中新友好民意基礎。要做維護國際公平正義的進步力量，加強在亞太經合組織、中國-東盟等多邊框架內協調和配合，把穩東亞合作正確方向，維護地區和平穩定，共建亞太共同體和人類命運共同體。



黃循財表示，新方高度重視新中夥伴關係，願同中方增強政治互信，加強各層級交往和貿易、產供鏈、人工智能等領域合作，增進人文交流，推動兩國關係不斷向前發展。



《經濟通通訊社20日專訊》