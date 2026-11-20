國家市場監督管理總局對百度(09888)旗下百度（香港）有限公司收購歡聚集團部分業務違法實施經營者集中案作出行政處罰決定。



市監局認為，百度香港負有依法申報經營者集中的法律義務，申報後未經批准實施集中，違反修改前的《反壟斷法》第二十五條規定，構成違法實施經營者集中。依據修改前的《反壟斷法》第二十七條規定，評估認為本項集中不具有排除、限制競爭的效果。根據修改前的《反壟斷法》第四十八條、第四十九條的規定，決定對百度香港處以50萬元人民幣罰款的行政處罰。



《經濟通通訊社20日專訊》