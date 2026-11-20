在今日舉行的鴻蒙智行享界V8及星芒品牌發布會上，華為常務董事、終端BG董事長余承東正式發布鴻蒙智行首款純電MPV享界V8，售價31.98萬-42.98萬元人民幣起。該車基於L3級自動駕駛架構打造，已開啟全國首個120km/h L3級自動駕駛跨城高速路測。



余承東介紹，享界V8 Ultra與Ultra+版本搭載華為乾崑智駕ADS5，配備896線雙光路圖像級激光雷達在內的四激光雷達方案，全車傳感器總數38個，按L3級自動駕駛架構設計。



余承東還表示，他們有這個信心能夠應對這樣的高安全性。「應該說L3自動駕駛來了以後，開車就不用摸方向盤了，開車是可以睡覺的，別睡死過去就行了。20秒還是多少秒給你喚醒就可以了。」



*鴻蒙智行五大品牌序列回歸「問智享尊尚」排布*



另外，余承東對外展示了鴻蒙智行全新的五界品牌矩陣，五大品牌序列恢復「問智享尊尚」排布。余承東重申，鴻蒙智行是由華為終端主導的智能汽車技術生態聯盟，聯合賽力斯、奇瑞、北汽、江淮、上汽五家車企協同打造，依靠統一的技術底座，實現多品牌差異化發展，依托六大自研核心技術，助力國內智能汽車產業持續升級。



今年9月，華為與賽力斯調整問界合作模式後，華為商城及新品發布會顯示的五大品牌序列，一度更改為「尊享智尚問」。



《經濟通通訊社20日專訊》