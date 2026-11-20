中俄美元首歷史性峰會落幕，三國聯合發表和平宣言，可惜會談對貿易問題著墨不多，滬深投資市場低氣壓。滬綜指低開1.41%，報3527.30點，深成指低開1.71%，創業板指低開2.15%；盤初半導體及有色金屬大跌。



中美領導人在深圳談合作氣氛融洽，實質上中美科技競爭從未平息。早前美國為阻礙中國人工智能發展而祭出新出口管制，相關限制開始發力，英國《金融時報》引述多位知情人士透露，台積電和三星電子最近已通知中國客戶，在向美國商務部申請許可證期間將暫停部分處理器的出貨。另The Information稱月之暗面已終止通過印尼數據中心使用英偉達的協議，或預示更多同類項目也將撤單。



人民銀行今日公布，11月貸款市場報價利率(LPR)維持不變，一年期和五年期以上LPR分別為3%和3.5%，連續第18個月持穩。今日進行3795億元（人民幣．下同）隔夜逆回購，公開市場有10675億元逆回購到期，即今日淨回籠6880億元。



本周人行共進行30212億元逆回購，對沖本周到期的33057億元逆回購，即人行本周共收水2845億元。



《經濟通通訊社20日專訊》