AI悲觀情緒籠罩全球，早盤亞洲股市齊跌，科技股愁雲慘淡。A股低開低走，滬綜指盤中跌逾2%下試3500大關，半日收跌1.57%，報3521.40點；深成指也挫2.05%，創業板指跌2.08%。兩市上午成交8558億元(人民幣．下同)，較上個交易日增加699億元。



黃金和白銀下挫，貴金屬板塊領跌大市。山東黃金(滬:600547)大跌5.2%，赤峰黃金(滬:600988)收低4.4%，湖南白銀(深:002716)挫3.9%。現貨黃金失守3520美元/盎司，日內跌近3%。滬金主力合約日內暴跌6%，報757.64元/克。



大跌市下，農牧股為唯一保住升幅板塊，萬向德農(滬:600371)及金新農(深:002548)漲停。商務部19日表示，中美兩國經貿團隊在各層級保持溝通，中美貿易理事會下設的農業工作組將於近期召開首次會議。商務部強調，中美經貿關係的本質是互利共贏，維護中美經貿關係穩定局面是雙方共同責任。



值得一提，中俄美元首峰會結束後三國發表和平宣言，重申不爆發核戰、增加燃料供應，但具體成果有限，投資市場未獲提振。



《經濟通通訊社20日專訊》