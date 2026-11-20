A股市場午後仍疲，滬綜指挫2.03%，報3504.92點，滬深300指數軟1.86%，深成指跌2.85%，創業板指也跌2.83%。上海B股走低0.85%，深圳B股跌1.5%。農牧、石油股較穩，半導體及航空板塊跌幅居前。



《經濟通通訊社20日專訊》