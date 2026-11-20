A股農業股逆市上升，萬向德農(滬:600371)、金新農(深:002548)漲停，東瑞股份(深:001201)彈6.5%，唐人神(深:002567)升4.5%，正邦科技(深:002157)揚逾3%，神農種業(深:300189)升2.4%。
中國商務部新聞發言人何亞東19日稱，中美兩國經貿團隊在各層級保持溝通，中美貿易理事會下設的農業工作組將於近期召開首次會議。何亞東強調，中美經貿關係的本質是互利共贏，維護中美經貿關係穩定局面是雙方共同責任。
《經濟通通訊社20日專訊》
20/11/2026 11:31
A股農業股逆市上升，萬向德農(滬:600371)、金新農(深:002548)漲停，東瑞股份(深:001201)彈6.5%，唐人神(深:002567)升4.5%，正邦科技(深:002157)揚逾3%，神農種業(深:300189)升2.4%。
中國商務部新聞發言人何亞東19日稱，中美兩國經貿團隊在各層級保持溝通，中美貿易理事會下設的農業工作組將於近期召開首次會議。何亞東強調，中美經貿關係的本質是互利共贏，維護中美經貿關係穩定局面是雙方共同責任。
《經濟通通訊社20日專訊》
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