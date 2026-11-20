香港人多路窄，行得慢已經有可能會被一些心急之人「jip」，「隨地踎」更可能被罵「阻街」。不少內地遊客本身習慣走累了就蹲下來休息，實在難以理解香港不能​​​蹲的「潛規則」，加上社交平台不時出現「遊港被歧視」的「流量密碼」，內地遊客難免帶著抵抗、防禦姿態去面對這種「文化差異」。



在中港社交平台爭拗多年的「香港不能踎潛規則」近日再掀起熱議。有抖音用戶上載短片，稱自己和朋友在香港走了一萬多步後，剛在商場平台一處空曠處蹲下，大約2秒就有人上前「友情提醒」不能蹲，形容「給大家測評過了真的不讓蹲」。這位PO主明顯是聽說過「在香港不能蹲」，片中她和朋友站起來後，對著鏡頭驚呼「真的不讓蹲」。



*網民質疑「不讓蹲」只針對說普通話的人*



這條短片馬上引來許多網民質疑，要求不能蹲的一方涉嫌「歧視」，留言當中不乏「這時候講日語就行」、「你用英語回她，你看她會怎麼說」、「說日文韓文英文就能蹲，不信試試」等言論，普遍認為這種「不讓蹲」的情況只針對「說普通話的人」。



還有網民直言，「我去過啊我就蹲，累了找不到坐著的地方我不蹲我還能躺著？我又沒犯法你不讓蹲我就不蹲嗎？」有人回應稱，「公共場所一般不會讓你蹲，有專門休息區，去公園這類地方你想咋蹲就咋蹲」，但遭到反擊：「意思我現在累的不行了，還得到處去找休息的地方？」還有網民批評，根本問題是香港太少供人休息的地方。



「沒犯法就能做」這種觀點經常在不同話題的爭論中出現。曾有網民指出，「法律只係做人嘅最低底線，唔係用嚟降低道德標準嘅藉口」。有網民就曾經點出「累就蹲」和「提前找地方休息」這種認知、習慣和文化上的差異--前者以實際、自我為先，後者相對顧及禮儀和他人觀感。



*網民以菲傭街頭聚集，批評港人雙重標準*



這次「戰場」還從抖音擴展到微博和Threads。微博熱搜榜單出現了「兩女生赴港旅遊蹲兩秒被提醒」的話題，加入討論的大部分網民的觀點也是圍繞「歧視」；還有網民以菲傭周末在公共場所聚集來作例子，批評香港人「雙重標準」：「我7月去的時候，去了一個甚麼網紅天橋，那裏全部都是菲傭躺地上聊天外放手機，像趕大集一樣，沒有香港人說。」



針對這種「雙標」，曾有一些香港網民回應過，主要是認為菲傭離鄉別井來香港做家傭，對香港許多家庭有貢獻，而她們每周只有一天假期完全屬於自己，因此大部分香港人能夠包容菲傭在這一天稍為阻塞公眾地方。而且「踎」和「席地而坐」是有分別的--「踎」這個動作與「踎街」、「地踎」、「踎屎坑」相關。



公說公有理，婆說婆有理。面對有如「莫比烏斯環」的爭論，有網民指出，「說白了就是個『入鄉隨俗』的心態問題，沒必要和白人、菲傭姐姐比較」。有網民就質問，「很多國民難道不知道甚麼叫不雅？這種上廁所的動作在大庭廣眾下好看？還說這是自由？這是素養問題！」



還有網民表示，「二十二年前在港資企業工作，在辦公室高管就跟我同事說『不要蹲』，很容易理解啊，公眾場合注意形體禮儀而已，至於『區別對待』我覺得不用理會，自己注重形體禮儀就自然『不會蹲』」。



與此同時，在這個「蹲」的問題上，也有一些「矯枉過正」的情況。一位網民表示，「上次去亞博看演唱會，我想從背包裏面翻我的sim卡，因為卡太小了，背包就這麼提著不好翻，我就把包放地下，蹲著翻包。結果就被旁邊安保提醒要站起來，不能蹲著。我真踏馬無語死！」該名網民之後再補充稱，「我還是找了個牆角，又沒有阻擋別人的路。香港就是規矩多，但也不知道是不是只針對內地人」。



還有內地遊客透露，近日在沙田某商場室外通道靠牆蹲下整理背包時，馬上有保安出來趕人，自己和同行香港友人也相當無語。



*網民盼明示規則、標準，一視同仁*



常言道「法律不外乎人情」，何況沒有明文規定的「規矩」，更應視情況彈性處理。一些網民希望大眾都能避免被這類「中港矛盾」牽著鼻子走，彼此嘗試換位思考，增進理解、體諒，減少爭拗，並希望有關方面定好規則、標準：



「這件事不必過度解讀成嚴苛排斥。當地部分公共區域禁止蹲坐，源於市容管理規定，提醒只是依規勸導，並非針對內地遊客。兩地生活習慣、公共秩序標準本就存在差異，出門旅遊，提前了解當地規則、尊重本地管理方式是基本素養。同時也希望勸導能多一點溫和耐心，減少對立感。互相理解、彼此包容，才是跨境出行舒服的相處方式。」



「管理如果要勸，就該所有人一視同仁，不能只盯著內地遊客提醒，雙標最讓人反感。公共場所維護通行秩序可以理解，但區別對待的勸導很容易讓人感受到不公，產生不好的出遊體驗。」​



「個人覺得，習慣不同可以互相理解，入鄉隨俗也沒壞處。管理方把規則寫在門口、講明白、對誰都一樣，這類爭執其實就很難吵起來。」



有網民總結：「這個問題吵了多年了，這個本來就無解，會有人繼續在香港蹲，也會有人繼續制止不讓蹲！無解的！」



《經濟通通訊社記者林小莉20日報道》