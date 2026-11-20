繼大疆宣布部分產品漲價之後，影石創新(滬:688775)的旗艦雲台相機Luna系列也傳出加價風聲。據界面新聞引述影石創新北京多家門店工作人員透露，儘管目前公司未下發漲價通知，但內部培訓師已向他們傳遞了Luna系列即將漲價的消息；漲價主要是「因為供應商的原因」，具體時間和漲價幅度暫不清楚。另一名店則稱，如果想搶在漲價前入手，建議在線下門店購買，可享北京地區的國補價格。目前Luna Ultra原價3999元（人民幣．下同），國補價為3399元，優惠600元。



另據科創板日報報道，上海市內多家影石門店店員同樣表示Luna系列或將提價，其中有店員透露，近期已收到通知，受存儲成本影響，Luna將於12月15日漲價約300元，其他系列暫未收到漲價通知。



Luna系列是影石創新在2026年6月推出的旗艦雲台相機，也是品牌發力高端Vlog賽道的核心產品，主要包括Luna Ultra和Luna Pro。



大疆手持雲台相機Osmo Pocket 4、Osmo Pocket 4P及穿戴相機Osmo Nano三款產品自11月18日起漲價，漲幅介乎140至560元。



《經濟通通訊社20日專訊》