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▷ 證券交易印花稅收入同比增54.1%，增速放緩
▷ 國有土地使用權出讓收入同比降25.8%，降幅收窄
財政部公布今年1-10月財政收支情況。1-10月，全國一般公共預算收入195671億元（人民幣．下同），同比增長4.9%，增幅比1-9月收窄0.2個百分點。
其中，全國稅收收入162,622億元，同比增長6%；非稅收入33049億元，同比下降0.2%。分中央和地方看，中央一般公共預算收入88036億元，同比增長7.5%；地方一般公共預算本級收入107,635億元，同比增長2.9%。
主要稅收收入項目中，印花稅4712億元，同比增長24.6%。其中，證券交易印花稅2511億元，同比增長54.1%，增速較1-9月進一步回落11個百分點。
*車輛購置稅增11.8%，國內消費稅降3.3%*
國內增值稅61996億元，同比增長5.3%。國內消費稅13917億元，同比下降3.3%。企業所得稅41480億元，同比增長5.9%。個人所得稅16428億元，同比增長22.9%。車輛購置稅1873億元，同比增長11.8%。契稅3102億元，同比下降14.9%。房產稅4652億元，同比增長6.4%。土地增值稅2991億元，同比下降16.6%。
支出方面，1-10月，全國一般公共預算支出228,042億元，同比增長1%，增幅持平於1-9月。分中央和地方看，中央一般公共預算本級支出36608億元，同比增長5.4%；地方一般公共預算支出191,434億元，同比增長0.2%。
主要支出科目中，衛生健康支出18191億元，同比增長7.8%。社會保障和就業支出39544億元，同比增長4.8%。債務付息支出11365億元，同比增長3.8%。科學技術支出7889億元，同比增長0.5%。文化旅遊體育與傳媒支出2708億元，同比下降5.9%。節能環保支出3735億元，同比下降11.8%。
*國有土地使用權出讓收入降幅收窄至25.8%*
1-10月，全國政府性基金預算收入29123億元，同比下降15.5%。分中央和地方看，中央政府性基金預算收入4557億元，同比增長25.9%；地方政府性基金預算本級收入24566億元，同比下降20.4%，其中，國有土地使用權出讓收入18526億元，同比下降25.8%，降幅較1-9月進一步收窄2.1個百分點。
1-10月，全國政府性基金預算支出69746億元，同比下降13.8%。分中央和地方看，中央政府性基金預算本級支出4229億元，同比下降50.6%；地方政府性基金預算支出65517億元，同比下降9.4%，其中，國有土地使用權出讓收入相關支出27919億元，同比下降17.3%。
《經濟通通訊社20日專訊》
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