【FOCUS】有幾多風流，就有幾多折墮。看看高位回吐35%的黃金、腰斬的比特幣、單日挫半成的銅，乃至人仰馬翻的英偉達、SK海力士、SpaceX、騰訊（00700）、阿里（09988）……除了加息陰霾，更有一隻行漸近的「房間裏大象」－－2027年「債務墻」。



*避險、風險、硬核資產齊跌*



如果要用4個字形容眼下市場，必定是「無險可守」。其中，最跌眼鏡的資產類別之一，必屬1月創下5585美元歷史新高的黃金，最新直逼3500美元，五日急挫9%，「避險」屬性黯然失色 。更新鮮熱辣的是周四（19日）創下全球最大IPO紀錄的Anthropic，盡管首日收市較招股價高17%，但隨著每任務降價高達45%，拖累算力和基礎設施成本，第二季盈利轉為第三季虧損，重演SpaceX破發驚魂恐只是時間問題。



再看「數碼黃金」比特幣，8月上演的一波近四成激進反彈遭打回原形，最新報價較去年9月歷史高位腰斬，惟按過往最大回撤逾七八九成看，恐仍未見底。



「巨鯨」Strategy股價自歷史高位暴瀉84%固然不稀奇，但「硬資產」如英偉達、谷歌、美光、SK海力士亦難幸免，較高位分別蒸發40%、34%、45%、63%，更令原本奇貨可居的銅，暴跌至七個月來最低水平。



*融資趨貴，聯儲或暗度陳倉*



避險資產、風險資產、槓桿資產、硬核資產、長久期資產……無一幸免，一言以蔽之，即是流動性周期下行。全球「水緊」有多嚴峻？追蹤約90個經濟體流動性的獨立研究機構CrossBorder Capital，旗下Global Liquidity Indexes顯示，明年全球因到期而需再融資的債務總額（包括主權債、企業債等）將按年增4.4萬億美元（相當於美聯儲資產負債表的三分二規模）。由此產生的再融資需求，將推高債務/流動性比率突破200%的危險閾值（歐債危機時曾達230%）。



換言之，當融資更難、更貴，投資者恐將一邊拋售高流動性資產，一邊降低高槓桿、長久期曝險；企業則或修正資本開支指引、打價格戰獲取現金流優勢等。



從此角度看，央媽上月借「金融街論壇年會」祭出一系列防止流動性踩踏、衝擊的工具，是搶先未雨綢繆。至於高調預告大幅、連環加息的美聯儲，到底是真心抗通脹，還是暗度陳倉為明年下半年激進降息鋪墊？