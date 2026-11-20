順豐控股(06936)(深:002352)公布，10月快遞物流業務收入274.3億元（人民幣．下同），按年升3.7%。



該集團指，在速運物流業務方面，營業收入194億元，跌3.4%，業務量跌9.7%，但速運物流業務單票收入14.1元，按年增長6.98%，已連續八個月按年回升。該集團指，供應鏈及國際業務收入增26.1%，至80.2億元。



《經濟通通訊社20日專訊》