傲基股份(02519)公布，以1.05億元人民幣出售海南小虎鯨私募股權投資基金合夥企業（有限合夥）約17.29%合夥份額予賽維時代(深:301381)，預期無盈虧。



該集團指，出售有助於聚焦主營業務發展，所得款項將用於一般營運資金。該合夥企業是一隻專注於中國企業及中國品牌出海領域的私募股權投資基金，去年虧損251.6萬元人民幣。



《經濟通通訊社23日專訊》