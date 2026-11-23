北京首宗利用區塊鏈、虛擬貨幣技術為傳銷活動提供協助的違法案件日前被查處，涉案金額超3億元（人民幣．下同）。目前，公安機關已對涉嫌組織傳銷的人員刑事拘留，鏈上資產已通過技術手段鎖定並凍結，涉案資金正在依法處理。



涉案科技公司是某公鏈的外包服務商，提供運營、市場推廣、宣傳推廣、交易所對接和維護等服務。該公鏈推出多款理財項目，兜售相關虛擬貨幣，以高額收益回報為誘餌，迅速售出了價值人民幣超3億元的虛擬貨幣。據介紹，在區塊鏈中，公鏈可以理解為一個公開的數字操作系統，其技術本身不違法，但涉案項目以高收益回報的科技理財產品為「外衣」，引誘他人購買虛擬貨幣，並吸引更多人加入，已構成非法傳銷。



北京市海淀區市場監管綜合執法大隊執法人員表示，該公司當時的收益，光是質押母幣的收益就已經高達年化20個點以上，子幣的收益可能更高，遠遠超過20%。經多方調查取證，高收益回報其實是引誘參與人員購買虛擬貨幣的幌子。這些理財項目的核心模式就是「拉人頭返利」，要求參與人員通過投入資金獲取加入資格，並以發展下線的人數和層級為依據設定獎金，實質就是傳銷。依據《禁止傳銷條例》，涉案科技公司被罰沒合計93萬餘元。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明23日北京專電》