北京市政府印發《北京市「十五五」時期城市更新規劃》。提出到2030年，城市更新行動取得重要進展，基本建立與首都城市戰略定位相契合、與新時代高質量發展相適配、與超大城市精細化治理相協同、與群眾高品質生活需求相呼應的可持續更新模式。城市更新年度投資達到3000億元(人民幣．下同)，著力推進重點領域投資不低於1000億元，推動城市更新投資佔固定資產投資比例持續提高。



到2035年，城市更新體制機制更加完善，城市結構優化、動能轉換、品質提升、綠色轉型、文脈賡續、治理增效取得顯著成效，創新、宜居、美麗、韌性、文明、智慧的現代化人民城市基本建成。



*超前部署新型基建，推進算力網等前瞻布局*



規劃提到，系統謀劃、統籌推進「六張網」建設，構建系統成網、協同聯動的現代化基礎設施體系。推動傳統基礎設施提質升級，加力推進城市地下管網更新改造，持續推進水網建設更新，統籌推動物流設施存量提質與增量建設，有效提升城市韌性、水資源安全、流通效率水平。適度超前部署新型基礎設施，高質量建設新型電網，高標準實施配電網升級提質更新，協同推進算力網與新一代通信網在未來產業集聚重點區域前瞻布局。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明23日北京專電》