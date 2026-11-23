港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|貴州茅台
|(600519)
|3318.66
|藥明康德
|(603259)
|1888.67
|寒武紀
|(688256)
|1798.91
|紫金礦業
|(601899)
|1736.01
|招商銀行
|(600036)
|1684.87
|長江電力
|(600900)
|1643.25
|兆易創新
|(603986)
|1312.75
|生益科技
|(600183)
|1282.68
|中微公司
|(688012)
|1215.89
|中國平安
|(601318)
|1176.80
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|3781.65
|寧德時代
|(300750)
|2843.42
|新易盛
|(300502)
|2785.74
|滬電股份
|(002463)
|1712.09
|東山精密
|(002384)
|1484.26
|北方華創
|(002371)
|1314.15
|深南電路
|(002916)
|1168.32
|平安銀行
|(000001)
|1116.07
|天孚通信
|(300394)
|1094.37
|美的集團
|(000333)
|1005.17
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社23日專訊》
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