《神州數據》2026年1-3月及2025年主要數據一覽：
|同比變動(%)
|金額（億元人民幣）
|國內生產總值
|2026年第三季
|+4.5
|375367
|第二季
|+4.3
|361511
|第一季
|+5.0
|334193
|2025年全年
|+5.0
|1401879
|第四季
|+4.5
|387911
|第三季
|+4.8
|354500
|第二季
|+5.2
|341778
|第一季
|+5.4
|318758
|2024年全年
|+5.0
|1349084
|第四季
|+5.4
|373726
|第三季
|+4.6
|341758
|第二季
|+4.7
|328838
|第一季
|+5.3
|304762
|統計局覆核數值：
|2023年全年
|+5.4
|1294272
|2022年全年
|+3.0
|1234029
|居民消費價格指數
|2026年10月
|+0.7
|(CPI)
|1-10月
|+0.9
|工業生產者出廠價格
|10月
|+5.7
|(PPI)
|1-10月
|+2.7
|社會消費品零售總額
|1-10月
|+1.0
|416464
|城鎮固定資產投資
|1-10月
|-8.1
|364824
|工業增加值
|1-10月
|+5.3
|貨幣供應 M2
|10月底
|+7.1
|人民幣新增貸款
|10月
|-1000
|1-10月
|114200
|外匯儲備
|10月底
|34052億美元
|出口
|10月
|+35.2
|4123.8億美元
|1-10月
|+22.7
|37827.6億美元
|進口
|10月
|+41.6
|3070.5億美元
|1-10月
|+29.0
|27401.7億美元
|外貿
|1-10月
|順差
|10425.9億美元
|FDI
|1-9月
|-4.3
|5488
|製造業採購經理指數
|10月
|49.3
|按月升0.8個百分點