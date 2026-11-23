《經濟通通訊23日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



亞太合作的「深圳印記」

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一架架航班降落在深圳寶安國際機場，亞太經濟體的領導人、代表共赴「深圳之約」，參加亞太經合組織(APEC)第三十三次領導人非正式會議。以「建設亞太共同體，促進共同繁榮」為主題，習近平主席同與會人士共商亞太合作大計，共襄亞太發展大業。中國最高領導人的「深圳APEC時間」，牽動全球目光，在世界百年變局的歷史時空中留下新的中國印記。



穩市場穩預期，政策「組合拳」精準發力

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滬深北交易所發布《關於調整融資保證金比例等相關安排的通知》，將融資保證金比例下限從100%降低至80%；深交所就《創業板股票做市交易業務細則》公開徵求意見；滬深交易所發布《關於進一步減免相關費用的通知》，推出新一批降費措施……11月22日，有關部門發布的一攬子政策，傳遞出穩市場穩預期的最新訊號。



資金面擾動有限，流動性平穩跨月可期

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Wind數據顯示，本周（11月23日-11月27日）央行公開市場有3795億元隔夜逆回購到期，另有10000億元MLF到期，兩項合計13795億元。受訪專家普遍認為，臨近跨月時點，央行將繼續靈活運用各類公開市場操作工具，呵護流動性充裕，防範資金面出現較大波動。





《上海證券報》



亞太合作的「深圳印記」

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一架架航班降落在深圳寶安國際機場，亞太經濟體的領導人、代表共赴「深圳之約」，參加亞太經合組織(APEC)第三十三次領導人非正式會議。



三項新政發布，穩市場「組合拳」來了

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調整融資保證金比例，擬在創業板引入做市商制度，推出一攬子降費舉措……11月22日，穩市場穩預期政策「組合拳」密集落地。三項舉措同日發布，受訪人士認為，從釋放融資空間、引入做市機制到減免交易費用，穩市工具箱正加速打開，政策合力持續集聚，資本市場內在穩定性有望進一步增強。



回購增持密集落地，一年多次分紅成常態，A股市場投融資生態加速轉變

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從大額分紅承諾到密集回購增持，上市公司以「真金白銀」回饋投資者的動作持續不斷。今年四季度以來，滬深上市公司共新增披露334單回購計劃，預計回購金額上限超過700億元(人民幣．下同)，新增披露近1200單回購進展。





《證券時報》



降保證金、推做市、降費用，監管層穩市打出「組合拳」

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11月22日，監管層發布一攬子穩市舉措，包括調整融資保證金比例、在創業板引入做市商制度、發布一攬子降費舉措等。據測算，此次穩市措施理論上可帶來增量資金近4000億元。業內人士指出，此番舉措與本月初的穩市政策接續發力，形成連貫統一的穩預期框架，政策工具箱持續加碼，不斷增強資本市場韌性，為市場行穩致遠注入確定性。



首批主動ETF今上市，主動投資邁入「明牌」時代

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11月23日，首批18隻主動ETF正式上市交易，中國公募基金業將迎來「場內主動選股、每日持倉可見、透明化阿爾法」的歷史性時刻。按照要求，這些產品需在上市之前將股票倉位提升至不低於80%。首批主動ETF上市後，國內主動投資邁入「明牌」時代。



三個小故事，不斷續寫「深圳大故事」

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一場APEC會議，讓深圳這座「寶藏城市」站在了世界舞台的聚光燈下。想看中國五十年的發展變化，不用翻文件、看報告，到深圳走一走、逛一逛，就能得到答案。機器人跳舞、無人機送貨、便捷生活、優美生態……「希望我的祖國也能有一個深圳」在海外刷了屏。深圳，迎來了一波潑天的流量。