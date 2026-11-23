《鍾之日記》11月23日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美股上周五（20日）大跌，費半指數重挫10.73%。外圍氣氛影響下，港股連跌4日後續疲軟。恒指今早低開242點，隨後進一步下滑，盤中低見21998點後有買盤吸納，科網股抹去部分跌幅，恒指全日收報22383，跌27點或0.1%，主板成交近2531億元。



*滬綜指收升0.15%，3500點失而復得*



內地監管出3招穩市奏效，滬綜指震盪小升0.15%止二連跌，收報3538.95點，3500關失而復得；深成指揚1.93%，創業板指更漲3.08%，此前一度跌逾1%創16個月低。滬深兩市全日成交額約1.55萬億人民幣，較上一個交易日增9.2%。



在A股屢創新低、科技股遭拋售，外圍恐慌情緒蔓延之際，中國監管層再發布一攬子穩市舉措。滬深北交易所22日宣布，11月30日起，將投資者融資買入證券的最低保證金比例由100%調低至80%；推進創業板做市商制度、滬深證交所同時實施新一批降費措施。分析師測算，新規理論可釋放約4000億元人幣​融資空間。市場人士認為，A股已經調整的較深，技術上亦有強烈的反彈意願市場快速探明底部的可能性是較大的，年底迎來修復。



盤面上，人形機器人概念逆市上漲，宇樹科技(滬:688836)升停。發改委等印發《「一老一小」服務體系建設實施方案》的通知，鼓勵發展適合養老場景的人工智能體、服務機器人、智能穿戴設備、外骨骼等新產品。至於石油板塊全日挫3.8%，中國石油(滬:601857)收跌6%，中國石化(滬:600028)跌2.2%。研究機構稱未來三年全球石油市場將再次出現供應過剩，布蘭特原油均價2027年料降至每桶80美元，2028年降至75美元。



*金價返回3600關，金礦股止跌回升*



金價接連下探，現貨金上周盤中一度低見每盎司3502美元，創近14個月低位，金價今早低位反彈約2%，重上3600美元關口。金礦股止跌回升，赤峰黃金(06693)飆7.5%，招金礦業(01818)抽升6.4%，紫金(02899)、洛鉬(03993)升近4%，山東黃金(01787)漲3.2%。其他黃金概念跟升，老鋪黃金(06181)升4.5%，SPDR金(02840)升1.3%。



獨立外匯分析師盧楚仁表示，當前全球股市、大宗商品及加密資產集體下行，若本周全球央行釋放托市表態或是出台救市舉措，推動環球股市企穩反彈，將有望拉動金價反彈。他指出，金價在3500元具備支撐，當前市場陷入嚴重超賣狀態，倘若金價後續上行，亦只屬於急跌過後的修復反彈，並非新一輪趨勢性上漲行情，一旦觸及3800美元位置，很大概率將再度遭遇拋售壓力。



大摩發表研究報告指，支撐黃金的結構性因素依然存在，但本周仍不足以抵銷日益累積的宏觀壓力，以及由流動性因素引發的拋售潮。展望後市，市場波動恐將持續；投資人正密切關注升息循環何時能明確告終，待局勢更加明朗後，才會重新進場布局。



*FCC進一步設限，中國電信挫2.6%*



美國聯邦通信委員會(FCC)美東時間11月19日投票通過有關規則，擬禁止中國電信(00728)、中國聯通(00762)、中國移動(00941)等被列入「覆蓋清單」（Covered List）的電訊運營商直接獲取美國互聯網電話號碼資源。三大電信商股價受累下調，中國電信挫2.6%，中國聯通軟1.3%，中國移動跌1.4%。



事實上，早在2022年FCC就先後撤銷三家中國電信商在美國提供國際電信服務的牌照，並將三家企業以及華為、中興(00763)等列入「覆蓋清單」，認定其對美國國家安全構成風險。



中國駐美大使館率先批評此舉嚴重阻礙中美正常經貿合作；11月22日，中國商務部發言人就此作出回應，指責FCC濫用監管權力，泛化所謂國家安全風險，在缺乏事實依據的情況下，違反非歧視和公平競爭原則，肆意污蔑、惡意打壓中國電訊企業在美運營。



發言人指FCC持續推動中美兩國在電訊、通訊和檢測認證領域脫勾斷鏈，有關做法違背兩國元首達成的重要共識，破壞中美經貿穩定局面，中方對此堅決反對。現敦促美方立即撤銷有關措施，回到通過磋商解決問題的正確道路上。否則中方將採取必要措施，堅定維護自身利益。



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。