發改委、民政部等四部門近日發布《「一老一小」服務體系建設實施方案》，要求到2030年養老機構護理型床位佔比達到73%，社區養老服務機構和設施覆蓋率達到70%，3歲以下嬰幼兒入托率較2025年提高6個百分點。



截至目前，中國官方尚未在公開報道中單獨公布2025年全國3歲以下嬰幼兒入托率的具體精確百分比。而2024年的實際入托率為7.86%。



*利用閒置場所和設施，提供半日托、計時托等服務*



發改委官網刊登的方案並顯示，鼓勵盤活利用閒置場所和設施，在新建和既有小區增設社區嵌入式服務設施，集成老年人和嬰幼兒的日間照料、休閑娛樂功能，提供半日托、計時托等服務，在確保安全的前提下規範發展「老幼共托」模式。



方案還包括：重點推進建成時間較長、設施老舊的2000個公辦養老機構改造升級；適當支持二級及以下醫療衛生機構結合本地實際需求發展醫養結合服務；有序推進地市級和人口大縣托育綜合服務中心建設；支持有條件的幼兒園舉辦面向2至3歲幼兒的托班，打造「一刻鐘托育服務圈」；鼓勵發展適合養老場景的人工智能體、服務機器人、智能穿戴設備、外骨骼等新產品；逐步推行老年人能力評估、失能老年人健康評估、長期護理失能等級評估、殘疾分類和分級等評估「多評合一」等等。



《經濟通通訊社23日專訊》