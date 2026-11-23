山西煉焦煤礦山停產數量明顯增加。諮詢機構我的鋼鐵(Mysteel)本周統計煉焦煤礦山生產情況顯示，自5月23日以來山西出現過停產現象的煤礦共計213座，產能共計2.88億噸。截至11月23日當天仍處於停產狀態的煤礦共計49座，周環比增加8座；產能共計5195萬噸，周環比增加620萬噸。其中因月度產量任務完成而停產的煤礦共計7座，產能共計1120萬噸。



《經濟通通訊社23日專訊》