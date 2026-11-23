英偉達(US.NVDA)上周五(20日)收盤大跌逾14%，而截至三季度末，知名私募投資管理機構--東方港灣海外基金的第二大重倉股正是英偉達，且其三季度還大手筆加倉了該標的。在此背景下，「對加息周期、地緣戰爭、AI估值壓力等因素視而不見」、「東方港灣風控缺位」等質疑聲此起彼伏。東方港灣創辦人但斌今日發文回應，指未有啟動大幅減倉風控，主要是基於對AI時代發展前景仍然看好，目前持倉亦有約六成集中於AI應用領域。



《經濟通通訊社23日專訊》