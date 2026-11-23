據《證券時報》報道，監管部門向券商下發《關於落實融資融券逆周期調節措施、提升風險管控有效性有關工作的通知》。《通知》稱，在市場波動期間，在與客戶充分溝通、取得確認的情況下，可動態調整最低維持擔保比例及追保平倉安排，以時間換空間，保持適度彈性。違約處置要穩妥審慎，注意處置金額、時點、節奏，避免早盤尾市等時點集中賣出，衝擊市場和個股，自覺維護市場穩定。



《經濟通通訊社23日專訊》