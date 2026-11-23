燧原科技(滬:688801)負責人唐偉在2026年第三季度業績說明會上表示，公司2026年前三季度經營活動現金流為負，主要是公司尚處於虧損狀態所致，同時，受當前半導體供應鏈緊張的影響，公司備貨付款前置、收入回款後置。目前，公司已通過優化採購與備貨節奏，強化客戶回款管理等措施優化資金使用效率，截至三季度末，公司貨幣資金74.27億元人民幣，資金較為充裕。



另外，負責人表示，燧原科技今年前三季度營收保持較快增長，第三季度單季虧損同比收窄；隨著營收規模擴大、規模效應釋放，虧損有望持續收窄。在公司生產經營不受到不可抗力的重大影響的前提下，根據市場供需情況、在手訂單、產品交付節奏、員工成本預算、研發規劃等因素考慮，公司預計在2027年可實現合併報表盈利。



*在手訂單充沛，正與多家國內半導體產業夥伴進行合作*



負責人稱，燧原科技持續跟蹤行業動態，同時聚焦自身產品研發與業務發展，目前在手訂單充沛，按計劃正常開展生產經營，並正在與多家國內半導體產業夥伴進行合作，打造基於國產供應鏈的雲端AI芯片產品，構建穩定的供應鏈體系，支撐公司業務發展。



《經濟通通訊社23日專訊》