近日A股持續走低，監管層立即發布一攬子穩市舉措，包括調整融資保證金比例、在創業板引入做市商制度、滬深交易所發布一攬子降費舉措等，意在增強穩市力量。滬深股市今早低開，滬綜指低開0.86%，報3503.52點，深成指低開0.98%，創業板低開0.75%。開盤半導體股走低，有色及電訊運營板塊造好。



11月22日，上海、深圳和北京證券交易所宣布，自11月30日起將投資者融資買入證券最低保證金比例由100%調低至80%；業內測算，融資保證金比例下限降至80%，措施有助降低新增資金開倉成本、盤活融資合約存量資金，有望釋放4000億元（人民幣．下同）增量資金。



此外，深交所昨日就《創業板股票做市交易業務細則（徵求意見稿）》公開徵求意見。規則對創業板股票做市交易業務進行管理，明確了做市服務申請備案要求、做市商權利與義務、監督管理要求等。同時，滬深交易所推出的新一批降費舉措，預計向市場合計讓利27.58億元。



另人民銀行進行4995億元隔夜逆回購，利率持平1.25%。公開市場有3795億元逆回購到期，即今日淨投放1200億元。本周公開市場有3795億元隔夜逆回購到期，周三（25日）將有800億元國庫現金定存到期、10000億元MLF到期。



《經濟通通訊社23日專訊》