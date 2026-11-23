11月20日晚間，摩爾線程(滬:688795)披露公告稱，公司董事會收到實際控制人、董事長、總經理張建中提交的回購提議函，提議公司使用5億(人民幣．下同)至10億元自有資金或自籌資金回購部分A股股份。提議回購的股份計劃在未來用於員工持股計劃或股權激勵。不過，今日摩爾線程仍跌1.5%，報266.58元。



《經濟通通訊社23日專訊》