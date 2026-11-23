據英國《金融時報》報道，英偉達前CEO黃仁勳的婚外情對象、中國女商人黃樂，與一條價值數十億美元、橫跨多國的先進AI芯片灰色地下供應鏈有所關連，當中還牽涉到柬埔寨太子集團。



《金融時報》訪問十多名人士和查閱數百份企業申報文件，發現英偉達與中國芯片用戶之間存在一個與黃樂有關的龐大企業網絡。為規避美國政府嚴苛的出口管制，這個走私網絡精心設計了三道防線以獲取先進芯片。



首先，透過中國伺服器大廠「浪潮（Inspur）」旗下未被列入美國實體清單的加州子公司Aivres，作為合法取得英偉達芯片的源頭。其次，中國遊戲巨頭世紀華通高層與合作夥伴密謀，利用離岸空殼公司避開美國審查，並將其包裝成東南亞的雲端服務供應商「Megaspeed」。Megaspeed由黃樂2023年收購遊戲公司第七大道（7Road）新加坡子公司更名而來；黃樂丈夫康偉旗下「和熙投資」也曾參與世紀華通數據中心專案。



在黃樂的操盤下，Megaspeed迅速成為英偉達在東南亞最大的客戶之一。數據顯示，Megaspeed的馬來西亞子公司Speedmatrix，在2024年12月至2025年12月間進口了46億美元的芯片，但這些芯片並未留在當地。今年初印尼警方突襲Megaspeed當地子公司時，發現伺服器機架內根本沒有任何GPU。



美方指控為柬埔寨「太子集團」二號人物的胡小偉，據報利用太子集團龐大的地下融資管道與據傳擁有的走私機隊，轉運這些芯片到中國。胡小偉早年透過架設《傳奇》等網路遊戲私服謀取暴利，並藉此與世紀華通董事長兼最大個人股東王佶建立了深厚的商業關係。



芯片順利進入中國後，再透過世紀華通旗下子公司成立的「上海世紀利通」等業者進行分銷，在中國黑市以原價數倍的暴利售出。



英偉達官方回應稱，已於2025年將 Megaspeed及其子公司列入黑名單，並嚴格限制對Aivres的銷售。太子集團發聲明全盤否認，稱美方指控毫無事實根據。



*美媒：涉轉運芯片案，李明等人在新加坡被起訴*



此外，美國《華爾街日報》引述知情人士指，在事件幕後發揮關鍵作用的，是一位名為李明的52歲中國男子。去年2月，新加坡檢方以欺詐罪起訴李明等人，案件涉及涉嫌轉運英偉達芯片的行為。多家公司在指控中被點名，但不包括Megaspeed。李明目前在新加坡獲保釋在外，住在與中國大使館同一條街上的一棟豪華別墅裏。



新加坡檢方指控，李明購買了搭載英偉達晶片的電腦伺服器，並向美國供應商謊稱，這些硬件是供他在當地的公司Luxuriate Your Life使用。檢方稱，這些伺服器實際上被運往鄰國馬來西亞，隨後又被運至第三個未具名的地點。



知情人士說，上述指控提出時，李明已與黃樂及其丈夫康偉合作多年。中國企業登記記錄顯示，這對夫婦2021年成立了一家名為世紀瓏騰(Century Longteng)的雲端運算合資企業。2023年1月，李明被介紹為世紀瓏騰首席戰略官。



《經濟通通訊社23日專訊》