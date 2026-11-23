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中國外交部網站發文稱，外長王毅今日在南京同瑞士聯邦副主席兼外長卡西斯共同舉行中瑞第五輪外長級戰略對話。王毅表示，中瑞關係的進展踐行了中國外交堅持的原則：一是堅持大小國家一律平等、反對強權政治；二是尊重自主選擇的發展道路、不干涉內政；三是堅持優勢互補，實現互利共贏。



王毅指出，中瑞的成功實踐再次證明，保護主義不是靈丹妙藥，利益交融絕非安全風險，開放合作才是跨越零和陷阱、邁向共贏未來的正確之道。中歐應跳出所謂「貿易不平衡」敘事陷阱，通過對話協商妥處分歧，通過做大合作蛋糕實現互利共贏，希望瑞方為中歐平穩解決經貿分歧發揮積極影響。中方願同瑞方加強戰略溝通，踐行真正的多邊主義，改革完善全球治理，維護國際公平正義，為動蕩的世界帶來更多穩定性和確定性。



中國與瑞士今年10月30日於北京簽署了中瑞自貿協定升級議定書。王毅指出，自貿合作將為兩國關係提供強大內生動力，雙方要推動自貿協定升級議定書早日落地生效，歡迎更多瑞士企業用好中國發展的廣闊商機，實現共同發展。瑞士是中國首個以創新為標誌的戰略夥伴，雙方要就科技合作加強對接，做好規劃，在雙多邊層面開展人工智能對話合作，共同推動人工智能向上向善、造福人類。



王毅並稱，中方願同瑞方一道，落實好兩國元首達成的共識，密切各領域各層級交往，夯實高水平政治互信。尊重彼此核心利益是中瑞關系的政治基礎，希望瑞方以實際行動反對「台獨」，支持中國統一大業。



*卡西斯：願同中方一道維護自由貿易、反對保護主義*



卡西斯表示，瑞中創新戰略夥伴關係建立10年來始終強勁有力，實現高水平發展，為雙方帶來實實在在的利益。10年前，雙方發表聯合聲明，強調要加深對彼此發展道路的理解，照顧彼此核心利益。瑞方將秉持這一精神，堅定恪守一個中國原則，同中方增進相互理解信任，密切各領域合作，推動瑞中關係得到更大發展。瑞方願同中方一道，維護自由貿易、反對保護主義，攜手應對氣候變化，加強人工智能全球治理，共同建設開放進步的世界，期待中方繼續扮演重要角色。



《經濟通通訊社23日專訊》