【FOCUS】美股「黑色星期五」之後，3500點的滬指、3500點的恒生科指、3500美元的黃金，哪個已見底？眼見滬指、科指周一（23日）早盤雙雙跌穿3500點，A股下午跌幅收窄，周末「三箭齊發」穩市舉措，理想與現實之間仍相差多少？



*槓桿彈性略升，研創板做市商*



全球AI交易上演2000年科網泡沫爆破式恐慌，費城半導體指數單日暴瀉10.7%，從內地三大交易所，到台灣金管會，再到韓國財政部，不約而同於周末出招穩市，慎防亞太股市跟跌過龍。



其中，內地穩市「三箭」包括：一，滬深北交所融資保證金比例下限，下周一（30日）起由100%降至80%；二，創業板擬引入做市商制度；三，滬深交易所、中國結算降費/暫免收費。政策歸政策，盤面歸盤面，高位蒸發七成的中際旭創（深：300308）雖趁勢反彈逾6%，仍難改兩市半日逾4200隻個股見紅（下午減至約1400隻），何解？



*降保證金難救「彈盡糧絕者」*



分招拆解－－「第一箭」降保證金下限由100%至80%，意味著100萬元（人民幣．下同）保證金的融資上限由100萬元增至125萬元，相當於槓桿上限從2倍微增至2.25倍，此舉雖能緩解強制平倉，但並不能拯救已經彈盡糧絕者。



舉例而言，股民A君原先以100萬元本金加100萬元融資，全倉買入200萬元「易中天（中際旭創、新易盛、天孚通信）」；假設三股現價較A君買入價平均下跌35%，持倉縮水至130萬元，已經觸及平倉線。即使下周生效的新規能令其免於強制平倉，任何加槓桿博反彈，都只會令實際槓桿倍數進一步走高，維持擔保比例和爆煲風險更顯脆弱。



*做市商賺差價，降費利好券商*



「第二箭」創業板擬引入做市商制度，即由券商提供買賣雙邊報價，緩解個別股票的流動性不足。此舉固然有助提高市場定價效率，減少股價波動，但做市商絕非「慈善接盤俠」，真正利好的是頭部券商業務，散戶改善的僅是「更容易成交」，而非「更容易回本」。



至於「第三箭」交易所減費全年合計逾46億元，相比日均成交萬億計的A股只是「濕濕碎」 ，且免收交易單元使用費、減免數據中心相關服務費等，同樣是利好券商，散戶直接受惠有限。



*需解決結構撕裂及無序去槓桿*



政策托底暫時未建大功，障礙之一直指A股內部的結構性撕裂。一邊是銀行股（如四大行 ）、電力股（如華能水電）、消費股（如伊利、茅台）等板塊逆市造好；另一邊則是半導體（如摩爾線程）、光通信（如中際旭創）、貴金屬（如紫金礦業）、房地產（如萬科）等板塊長瀉千里。



與此同時，托底資金過度集中指數ETF及權重股，其餘數千隻中小盤股陷入流動性枯竭，加上AI硬件股領銜急挫拖累可轉債估值及大批固收+理財產品年內收益由正轉負並觸發贖回潮，倒逼基金減倉。簡而言之，當融資餘額仍高近2.2萬億元，「無序去槓桿」何時近尾，才是打破流動性負循環的關鍵。