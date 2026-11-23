華電國際電力(01071)(滬:600027)公布，完成發行兩期中期票據，籌獲共36億元（人民幣．下同），用於償還到期債務及補充流動資金。
該集團指，2026年度第三期中期票據發行金額為18億元，期限為3年，單位面值為100元，發行票面利率1.53%。至於第四期中期票據發行金額為18億元，期限為3年，單位面值100元，發行票面利率1.55%。
《經濟通通訊社23日專訊》
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23/11/2026 08:51
華電國際電力(01071)(滬:600027)公布，完成發行兩期中期票據，籌獲共36億元（人民幣．下同），用於償還到期債務及補充流動資金。
該集團指，2026年度第三期中期票據發行金額為18億元，期限為3年，單位面值為100元，發行票面利率1.53%。至於第四期中期票據發行金額為18億元，期限為3年，單位面值100元，發行票面利率1.55%。
《經濟通通訊社23日專訊》
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