港交所(00388)公布，上周五(20日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|貴州茅台
|(600519)
|3539.32
|招商銀行
|(600036)
|2008.55
|寒武紀
|(688256)
|1996.79
|紫金礦業
|(601899)
|1991.89
|藥明康德
|(603259)
|1935.29
|長江電力
|(600900)
|1911.68
|瀾起科技
|(688008)
|1500.48
|工業富聯
|(601138)
|1354.89
|中國平安
|(601318)
|1351.92
|生益科技
|(600183)
|1112.00
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|3764.27
|中際旭創
|(300308)
|2740.56
|新易盛
|(300502)
|1902.90
|北方華創
|(002371)
|1724.86
|滬電股份
|(002463)
|1298.94
|深南電路
|(002916)
|1208.60
|東山精密
|(002384)
|1011.33
|長川科技
|(300604)
|1001.76
|京東方A
|(000725)
|980.56
|美的集團
|(000333)
|811.97
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社23日專訊》