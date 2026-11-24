本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

安永近日在北京發布《中國綠色可持續發展之路－科技賦能下的中國特色可持續發展實踐》白皮書。



*國企、大市值、A+H及港股上市公司領先，科網企業治理維度偏弱*



白皮書立足「十五五」開局與A股ESG強制披露元年的歷史節點，系統性地回顧2021-2025年中國上市公司可持續發展進程，深入剖析綠色轉型新機遇、新挑戰，為上市公司推動可持續發展從合規披露走向價值創造提供行動指引。文中顯示，過去五年中國上市公司可持續發展實現從「理念導入」到「體系建設」的關鍵跨越。2025年，A股ESG報告披露企業達2678家，同比增長50.2%，披露進入政策驅動的集中放量階段。與此同時，企業可持續發展水平呈明顯的結構分化：國有企業、大市值、A+H及港股上市公司整體領先，科技互聯網企業社會維度得分亮眼，但治理維度偏弱，中小市值企業與民營企業仍以基礎披露和能力補課為主。



項目聯合主席、安永華北區主管合夥人張明益表示，白皮書揭示的不僅是披露規模的擴張，更是質量與能力的提升與考驗。當前披露已從定性陳述轉向量化管理，但環境數據管理、氣候風險財務量化、範圍三排放與供應鏈碳管理等仍是普遍短板，評級呈現「強者愈強」的分化特徵。建議上市公司堅持雙重重要性原則，提升披露可鑑證性，並借助專業機構和數字化工具讓ESG真正從披露走向經營、從成本走向價值。



*中國可持續發展呈四重格局演變，迎三大戰略機遇*



面向「十五五」，白皮書指出，中國可持續發展呈現四重格局演變－－ESG從理念到制度、披露到創值、單點到全鏈、本土到全球－－並迎來三大戰略機遇：綠色低碳產業規模有望翻番突破人民幣20萬億元，碳市場、綠電綠證、CCER協同構築市場化減排體系，AI等數字技術貫通ESG全流程催生價值量化。



同時，高耗能行業減排進入深水區、歐盟CBAM/CSRD等綠色貿易壁壘抬升，以及「漂綠」監管問責趨嚴，對上市公司提出更高要求。對此，白皮書建議，上市公司可將可持續發展納入「十五五」整體布局，探索設立專職首席可持續發展官(CSO)並建立考核機制。



《環富通基金頻道24日專訊》