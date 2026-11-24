《神州經脈》黃仁勳閃電回歸，為持續一周的股市動盪畫上句號，環球市場重拾向上動力。滬綜指兩連升，今日（24日）收升0.27%報3548.37點，深成指及創業板指則跌0.29%及0.05%。滬深兩市全日交易額近1.66萬億元（人民幣．下同），較上日增量1113億元或7%。英偉達概念股跟隨外圍強勢，保險板塊近收市前衝高。下跌方面，黃金概念集體調整，石油板塊挫1.6%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.6648，較上個交易日4時30分收盤價跌5點子，全日在6.6608至6.6665之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7111，較上個交易日升9點子，兩連升，創2022年7月11日以來逾四年四個月新高，較市場預測偏弱約350點。



*今日新聞精選*



1. 歐盟委員會24日發布混動汽車全球保障措施初步裁定，決定自12月1日起至2027年6月18日採取臨時保障措施，對從中國、日本、土耳其、英國及其他國家的混合動力汽車進口數量設定上限，期間有關上限分階段調整。其中，對中國的上限為：2026年12月1日至2027年2月28日：86301輛；2027年3月1日至5月31日：88219輛；2027年6月1日至6月18日：17260輛。中國商務部網站隨即發布「發言人答記者問」文章作出回應。發言人重申，保護主義沒有出路，開放合作才是正道，促歐方公平、公正開展相關調查。



2. 美國政府將Megaspeed及其多間相關企業列入《出口管理條例》實體清單，禁止該些公司在未取得許可下採購先進晶片，其中包括阿里巴巴(09988)旗下新加坡子公司Apex Enterprise Solutions。阿里巴巴發言人對此明確回應：「將Apex Enterprise Solutions列入實體清單是錯誤的。Apex從未轉移任何受美國出口管制的先進計算芯片。我們將通過一切法律途徑，維護公司的合法權益和聲譽。」



3. 中國載人航天工程辦公室發言人宣布，神舟二十四號載人飛船將於北京時間11月25日（明日）上午08時18分發射，乘組由航天駕駛員湯洪波、航天飛行工程師武毅、載荷專家穆罕默德．齊尚．阿里3人組成，湯洪波任指令長。阿里為巴基斯坦空軍飛行員，空軍中校軍銜。中國外交部發言人郭嘉昆表示，這是中國載人航天史上首次迎來外籍航天員，也是中巴建交75周年重要合作成果。中方對此充滿期待，預祝任務圓滿成功。



4. 美國總統特朗普在美國財經頻道網站CNBC的節目上表示，預計中國還會再購買250架波音飛機。此次新增飛機採購是在特朗普5月含糊宣布中國將購買200架「大型」飛機之後。不過，波音執行長Kelly Ortberg在10月表示，這並非確定訂單，只是中方表達了購買意向。若中國此次落實購買波音飛機，將意味著這家美國飛機製造商在近十年來幾乎無緣中國市場後，有望重新打入全球第二大航空市場。



5. 深圳市委金融辦聯合深圳證監局、中國人民銀行深圳市分行和深圳金融監管局今日組織召開轄區上市公司座談會，引導上市公司用好回購、增持等市場化工具，穩定市場預期、增強投資者信心。40家上市公司負責人以及多家金融機構代表參加會議，其中包括工業富聯 、立訊精密、中興通訊等，以及平安集團、招商銀行等。參會金融機構表示，將做好政策支持和合規服務，優化貸款投放，引導中長期資金理性布局。



6. 三星電子擬搶攻AI數據中心儲存商機，據《首爾經濟日報》引述行業人士報道，三星計劃升級位於中國西安的半導體工廠，擴大第九代垂直NAND快閃記憶體(V9)產能。這類芯片用於人工智能數據中心的企業級固態硬碟。三星計劃將西安第二工廠(X2)的V9產能從目前每月約1萬片300毫米矽晶圓提高至約5萬片。X2生產線升級後的新增產能將全部用於V9生產，同時把現有V6生產線的20%至30%轉為生產V9。



7. 據央視報道，工業和信息化部今日在上海正式啟動6G創新發展部省協同試點，北京、河北、上海、江蘇、浙江、安徽、湖北、廣東8個省市獲批開展6G試點工作。6G部省協同試點的重點任務是：在國家層面體系布局基礎上，因地制宜，圍繞新型終端、關鍵芯片器件、儀器儀表、衛星互聯網等6G關聯產業，面向沉浸式通信、工業製造、低空經濟、海洋經濟等6G潛在應用場景加強攻關，形成全國6G「一盤棋」發展格局。



8. 華為今日宣布，鴻蒙終端設備數量正式突破1億台，目前鴻蒙操作系統可獲取的應用和服務超過46萬項，註冊開發者超過1200萬人。華為Mate X8及全場景新品發布會今日下午舉行，華為新一代大折疊旗艦手機手機華為Mate X8正式發布，是華為史上最薄的折疊屏手機。另外，華為正式推出首款血糖監測產品「維感G1持續葡萄糖監測系統」，支持全天候連續監測血糖、手機手錶多端查看血糖，以及血糖異常提醒等功能。