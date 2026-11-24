《鍾之日記》11月24日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



黃仁勳閃電回歸英偉達(US.NVDA)，為持續一周的股市動盪畫上句號，投資市場重拾向上動力。隔晚美股大幅上漲，作為AI板塊支柱的英偉達飆逾三成。亞股表現同樣強勢，惟獨港股大盤缺相關概念，恒指高開低走，全日收報22219，跌164點或0.7%，跑輸全球主要股市，兼連跌六個交易日，主板成交逾2126億元。



至於滬綜指走出兩連升，今日收升0.27%報3548.37點，深成指及創業板指則跌0.29%及0.05%。滬深兩市全日交易額近1.66萬億元人民幣，較上日增7%。



盤面上看，黃仁勳回歸暫時緩解了投資者對AI前景的負面想象，A股英偉達概念股跟隨外圍強勢，奧尼電子(深:301189)升20%封板，工業富聯(滬:601138)收高近7%。保險股收市前衝高，中國人壽(滬:601628)彈3.1%，中國太保(滬:601601)升2.3%；據報深圳福田區13家財險機構已成立全國首個「人工智能產業保險共同體」，致力於破解大模型產業鏈「不敢保、不能保」難題，並發布首份《人工智能產業風險治理白皮書（2026）》。



下跌方面，黃金概念集體調整，招金黃金(深:000506)大跌逾5%。金價走低，現貨金日內跌0.3%報每盎司3619.95美元；美國期金跌0.9%，報3619.00美元。



*黃仁勳復職提振，芯片股普漲*



英偉達董事會周一（23日）恢復了黃仁勳的領導職務，上演企業史上最令人震驚的高管回歸個案之一，這家芯片巨頭的股價飆31.5%，創下逾23年來最大單日漲幅。



回顧事件，黃仁勳被爆與公司下屬和商業夥伴發生婚外情，其中一名對象更被指為「中國間諜」，由此掀起的國安風險促使其辭職，引發環球科技股大跌；但短短十一天後他已重掌英偉達，投資者雖然為之振奮，美國兩黨議員卻表示強烈反對。據悉美國總統特朗普此前一直推動黃仁勳回歸，包括馬斯克在內的業界領袖也予以支持。



彭博援引特朗普主張稱，沒有人比黃仁勳更了解先進芯片的發展藍圖。他也向董事會 保證，政府調查發現黃仁勳判斷失當，但沒有違法行為。「我們必須保護天才，他毫無疑問就是一位天才。我們國家的天才本就不多，一定要守護好他們。」特朗普接受採訪時說。



科技股獲強力提振，疊加前周大幅調整後的超跌修復需求，推動美股反彈，費半指數周一大漲14.03%。港股半導體亦多數收升，勝宏科技(02476)漲6.3%，瀾起科技(06809)收高3.2%，華虹宏力(01347)升1.5%，江波龍(09976)揚1.4%，中芯國際(00981)微升0.5%。



*供應過剩憂慮再起，三桶油跌不停*



國際油價周一（23日）顯著下跌，因應中東原油供應增加，加上利比亞主要輸油管道恢復運作，市場對原油供應過剩的憂慮再次升溫，抵銷中東地緣政治局勢緊張帶來的供應風險。倫敦布蘭特期油收市報每桶89.37美元，跌3.2美元，跌幅近3.5%。紐約期油報每桶80.17美元，跌3.24美元，跌幅近3.9%。



利比亞Sharara輸油管道已恢復運作，原油重新輸送至儲存設施。摩根大通預計，隨著中東及美洲產油量增加，2027年上半年油價或跌至每桶70多美元水平。不過，霍爾木茲海峽的航運風險為油價提供支撐。伊朗Press TV引述伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍報道稱，周一有三艘「違規」油輪在該海峽觸雷後起火。據《華爾街日報》引述美國官員及消息人士報道稱，美國正在調查伊朗是否參與了針對多達50艘能源運輸船舶的網絡攻擊。



巿場關注中東原油供應增加，三桶油跌不停，中石油(00857)最傷，股價挫3.8%六連跌，中石化(00386)跌3.1%，中海油(00883)跌近2%。



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