中國商務部宣布，自2026年11月28日起至2027年1月27日，暫停執行《關於加強相關兩用物項對美國出口管制的公告》（商務部公告2024年第46號）第二款規定。此次調整是階段性政策優化，旨在統籌安全與發展，保障合規貿易平穩運行。



商務部公告2024年第46號第二款主要涉及對鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項原則上不予許可對美國出口，以及對石墨兩用物項對美國出口實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查。



《經濟通通訊社24日專訊》