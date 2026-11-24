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浙江省人民政府印發《助推創新浙江建設「鳳凰行動」計劃（2026-2030年）》（以下簡稱《計劃》）。其中提到，提升上市公司市值規範管理能力。引導上市公司聚焦提升內在價值，依法依規加強市值管理。支持優質龍頭企業提升產業整合能力，壯大千億人民幣市值上市公司隊伍。開展省屬國有控股上市公司市值管理專項行動。支持上市公司用好股票回購增持再貸款等政策，建立健全常態化現金分紅機制，優化投資者關係管理，穩定市值預期。



*推動上市公司開展科創導向併購重組*



《計劃》並指出，推動上市公司開展科創導向併購重組。鼓勵上市公司用好併購重組小額快速審核、簡易審核、綠色通道等機制，實現技術迭代、產業升級。支持上市公司聚焦主業，在保障持續經營能力、設置中小投資者保護機制前提下，收購有助於補鏈強鏈、提升關鍵技術水平的優質未盈利資產。



*大力支持前沿賽道未盈利科創企業境內上市*



《計劃》提到，分層分類引導科技型企業上市。支持業務突出的成熟型企業到主板上市；支持「硬科技」企業到科創板上市；支持成長型創新創業企業到創業板上市；支持創新型中小企業到北京證券交易所上市。大力支持前沿賽道未盈利科創企業用好科創板、創業板等改革政策，實現境內上市。支持優質境外上市公司回歸境內上市。



*推動杭州高質量打造資本市場科技金融實踐樣本*



《計劃》還提到，有序推進資本市場科創金融改革創新。推動杭州高質量打造資本市場科技金融實踐樣本。依托杭州、嘉興科創金融改革試驗區，持續探索投貸聯動等科技金融服務模式。深化知識產權金融生態綜合試點，有序推進知識產權證券化。積極爭取國家資本市場改革試點政策落地。



《經濟通通訊社24日專訊》