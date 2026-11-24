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廣東省統計局發布今年首10個月廣東經濟運行簡況。首10月，廣東規模以上工業增加值同比增長6.1%，增速與首9個月持平。分門類看，採礦業增加值增長14.7%，製造業增長5.6%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長7.9%。



*先進製造業、高技術製造業增加值分別增6.8%、11.4%*



重點行業增長較快，計算機、通信和其他電子設備製造業增加值增長11.4%，電氣機械和器材製造業增長5.0%，電力、熱力生產和供應業增長9.2%，汽車製造業增長11.9%，專業設備製造業、通用設備製造業分別增長14.5%、9.2%。



新動能產業發展壯大，先進製造業、高技術製造業增加值分別增長6.8%、11.4%，高於全部規模以上工業增速0.7個、5.3個百分點；佔規模以上工業比重分別為57.2%、36.2%，比重同比提高1.6個、2.3個百分點。



高技術產品增勢良好，3D打印設備、工業機器人、集成電路產品產量分別增長74.0%、30.7%、28.5%；綠色產品增長較快，新能源汽車、鋰離子電池、太陽能電池(光伏電池)產品產量分別增長52.0%、37.3%、11.3%。



*前三季度規上服務業企業營收增長7.0%*



前三季度，廣東省規模以上服務業企業營業收入同比增長7.0%。分行業看，信息傳輸、軟件和信息技術服務業營業收入增長5.1%，其中，互聯網和相關服務、軟件和信息技術服務業分別增長6.0%、6.3%；交通運輸、倉儲和郵政業增長9.8%，增速比1-8月提高0.7個百分點；租賃和商務服務業增長13.0%，增速提高0.3個百分點。



客貨運輸平穩增長。1-10月，廣東省貨運量、貨物周轉量同比分別增長0.2%、8.5%，其中，鐵路、水路貨物周轉量分別增長13.5%、9.0%。港口貨物吞吐量增長3.7%。客運量、旅客周轉量分別增長7.0%、5.4%，其中，高鐵客運量、旅客周轉量分別增長10.8%、8.2%。



*房地產開發投資降21.1%，新房銷售面積降12.8%*



1-10月，廣東省社會消費品零售總額同比增長1.2%，增速較1-9月回落0.2個百分點。按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額增長1.4%，鄉村消費品零售額下降1.0%。按消費類型分，限額以上單位商品零售額增長0.7%，限額以上單位餐飲收入增長3.4%。



投資方面，1-10月，廣東省固定資產投資同比下降8.8%，降幅比1-9月收窄0.4個百分點，連續5個月收窄。扣除房地產開發投資，固定資產投資下降4.4%，降幅收窄0.7個百分點。



大規模設備更新政策帶動明顯，設備工器具購置投資大幅增長30.6%，增速提高3.6個百分點。基礎設施投資下降2.4%，其中水利管理業投資增長25.6%，互聯網和相關服務業投資增長377.0%。



新動能產業加大投入，高技術製造業投資增長12.0%，增速提高1.1個百分點，其中，電子及通信設備製造、電子計算機及辦公設備製造業投資分別增長11.2%、50.8%。房地產開發投資下降21.1%，新建商品房銷售面積下降12.8%。



*前10月CPI同比上漲0.9%，PPI上漲1.3%*



1-10月，廣東省居民消費價格指數(CPI)同比上漲0.9%，漲幅與前三季度持平；10月，CPI同比上漲0.9%，漲幅比9月回落0.2個百分點。



1-10月，廣東省工業生產者出廠價格指數(PPI)、工業生產者購進價格指數(IPI)同比分別上漲1.3%、3.4%，漲幅比前三季度擴大0.3個、0.4個百分點；10月，PPI、IPI同比分別上漲3.9%、6.9%，漲幅比9月擴大0.7個、0.8個百分點。



《經濟通通訊社24日專訊》