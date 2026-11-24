人民銀行公告，為保持銀行體系流動性充裕，明日(25日)將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展5000億元人民幣7天期逆回購操作。
人行公開市場前一次七天期逆回購操作出現在11月13日，當日操作規模3000億元人民幣，當時是七天逆回購「卸任」政策利率後首次以多重價位招標方式現身。
《經濟通通訊社24日專訊》
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24/11/2026 17:29
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